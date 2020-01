One Za’abeel: il grattacielo diventa orizzontale (Di martedì 21 gennaio 2020) One Za'abeel: quando il grattacielo diventa orizzontaleOne Za'abeel: quando il grattacielo diventa orizzontaleOne Za'abeel: quando il grattacielo diventa orizzontaleOne Za'abeel: quando il grattacielo diventa orizzontaleDubai non si ferma mai e lo skyline continua a cambiare. Dopo la piscina a sfioro più alta del mondo con la Palm Tower e il Burj Khalifa, al momento il grattacielo più alto del mondo, arriva la passerella sospesa. Nel quartiere Za’abeel nel cuore della città, strategicamente posizionato tra il vecchio e il nuovo quartiere degli affari, sta per essere inaugurato un nuovo complesso alberghiero di lusso. One Za’abeel sarà composto da due torri grattacielo (una di 304m e l’altra di 241m), ma la cosa che lo renderà davvero unico sarà una terza torre, sospesa a 100 metri d’altezza. “The Link“, questo il nome della passerella, collegherà le ... vanityfair

novasocialnews : One Za’abeel: il grattacielo diventa orizzontale #novasocialnews #nonstopnews #allnews #allnews24 - Inprimeit : One Za’abeel: il grattacielo diventa orizzontale -