New Amsterdam 2 anticipazioni 28 gennaio: Helen arrestata, Max guarisce (Di martedì 21 gennaio 2020) anticipazioni New Amsterdam 2, gli episodi in onda martedì 28 gennaio 2020: saranno gli ultimi, per il momento? Stiamo per darvi le anticipazioni sui prossimi episodi di New Amsterdam 2, ma proviamo a fare il punto della situazione sulla programmazione. I prossimi tre episodi andranno in onda martedì 28 gennaio 2020, ma non è detto … L'articolo New Amsterdam 2 anticipazioni 28 gennaio: Helen arrestata, Max guarisce proviene da Gossip e Tv. gossipetv

