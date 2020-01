Napoli, al Vomero non ancora rimossi gli addobbi natalizi (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – “Mentre in altre città il programma delle festività natalizie è oramai alle spalle e, sui vari siti, viene già da giorni pubblicizzato, anche per richiamare turisti, il calendario del Carnevale 2020, con iniziative che si svolgeranno a partire dal 9 febbraio prossimo, al Vomero, a distanza di oltre due settimane dalla fine del periodo natalizio non si è ancora provveduto a rimuovere le luminarie installate nel mese di dicembre in alcuni tratti di strade – afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari -. Non vorremmo che da addobbi natalizi si trasformassero in inediti quanto anomali addobbi carnevaleschi”. “In particolare – puntualizza Capodanno – gli addobbi sono ancora presenti nei tratti pedonalizzati di via Scarlatti e di via Luca Giordano”. Capodanno chiede ... anteprima24

