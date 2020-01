Misterioso virus cinese: primo caso sospetto in Australia (Di martedì 21 gennaio 2020) Secondo quanto riporta l’emittente ABC, in Australia si sarebbe registrato il primo caso di polmonite virale che si sta rapidamente diffondendo in Cina: si tratterebbe di un uomo di ritorno dal paese asiatico, e presenterebbe sintomi riconducibili al virus simile alla SARS. L’uomo è in isolamento nella sua abitazione. Sembra sia stato in viaggio a Wuhan, la città considerata focolaio del virus.L'articolo Misterioso virus cinese: primo caso sospetto in Australia sembra essere il primo su Meteo Web. meteoweb.eu

