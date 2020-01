Meteo: TERMOMETRI d'improvviso SU suuu, quasi Primavera (Di martedì 21 gennaio 2020) La pressione sull'Italia sta tornando ad aumentare e nei prossimi giorni l'atmosfera è destinata ad assumere nuovamente un comportamento di totale staticità. Poco è servito dunque il moderato peggioramento sopraggiunto nel weekend quando un fredda perturbazione ci aveva illuso riportando una parvenza d'inverno. L'ennesima vasta area di alta pressione si appresta ad avvolgere tutto il nostro Paese ponendo fine anche alle residue note d'instabilità a tutt'oggi presenti sulla Sardegna e su alcuni angoli del Sud. Anticiclone non è però solo sinonimo di stabilità atmosferica ma è anche causa di un generale aumento termico. Il clima dei prossimi giorni sarà dunque destinato a tornare mite su gran parte del Paese. A dir il vero le temperature sono già lievitate al Sud per effetto di venti da Scirocco collegati ad una bassa pressione sulla Spagna responsabile del tempo incerto sulle ... meteogiornale

