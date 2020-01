“Lo Smartphone Crea una Dipendenza Subdola e Menomante”, L’Allarme del Parroco Aldo Buonaiuto (Di martedì 21 gennaio 2020) Lo Smartphone è diventato la croce e la delizia di questi ultimi anni. Da una parte si è confermato come uno strumento di comunicazione e informazione utilissimo che agevola la quotidianità; dall’altro però sta rendendo la popolazione “schiava”. A fare un discorso analogo è don Aldo Buonaiuto, direttore del quotidiano In Terris, il quale invita a mettere da parte il proprio dispositivo per almeno un’ora al giorno. «Altrimenti anche noi rischiamo di essere usati dalle nuove forme di comunicazione spersonalizzanti piuttosto che dimostrarci responsabili utilizzatori di strumenti concepiti al nostro servizio e diventati invece moderne forme di schiavitù». Quello di don Aldo Buonaiuto è un discorso che è stato affrontato anche dal Santo Padre qualche anno fa. Nel 2016 infatti Papa Francesco ha dichiarato: «A tavola, in famiglia, quante volte si mangia, si guarda la tv o si scrivono messaggi ... youreduaction

