LIVE Trento-Virtus Bologna 48-54, EuroCup basket 2020 in DIRETTA: battaglia annunciata nell’ultimo quarto! (Di martedì 21 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 50-54 Stupenda palla di Craft per Kelly! Time out Bologna. Kelly stoppa Hunter, che tocca per ultimo il pallone: rimessa Trento. Comincia l’ultimo quarto! TOP SCORER – Trento: Forray 12; Bologna: Teodosic 13 Palla a due conquistata da Trento, ma Mian non si accorge che sta scadendo il tempo, cerca la penetrazione e la sirena suona. Finisce così il terzo quarto, e c’è una partita che deve ancora decidersi. Lotta furiosa a rimbalzo sulla tripla sbagliata da Markovic, viene fischiata contesa e quindi, in EuroCup, c’è palla a due (e non la freccia dell’ignobile possesso alternato) con 4″6 da giocare. 48-54 Tripla di Mezzanotte! Tenta di restare attaccata, ancora, Trento. 45-54 Palla pazzesca di Markovic per Hunter! Comincia così l’ultimo minuto del terzo quarto. 45-52 2/2 Hunter. Teodosic trova una ... oasport

