"Lei spaccia?". Salvini che citofona a casa di un tunisino è il vero punto di non ritorno (Di martedì 21 gennaio 2020) "Lei spaccia?". Salvini che citofona a casa di un tunisino è il vero punto di non ritorno Non sottovalutatelo. Non prendetelo sottogamba. Non rideteci su, anche se guardandolo – a prima vista – verrebbe da sorridere, perché il tono è volutamente quello del gioco apparente. Non è una comica, è un punto di non ritorno. Con il video di Matteo Salvini che va a caccia dello "spacciatore tunisino", in favore di telecamera – infatti – è stata abbattuta un'altra e salvifica barriera invisibile che ci ha protetto fino ad oggi. Il senso del limite. Forse nemmeno il leader della Lega si è reso fino in fondo conto della portata del suo gesto. Al pari di Matteo Renzi, che si spinse fino a portare un carretto di gelato dentro il cortile di Palazzo Chigi come se fosse la cosa più naturale del mondo, Salvini è figlio dell'intrattenimento, del quiz, della tv

