“Leggeva la Bibbia e ci toccava”. La confessione choc su padre Ferdinando (Di martedì 21 gennaio 2020) Una vicenda sconvolgente arriva dal Messico, più precisamente da Cancùn. Nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli su un caso vergognoso di abusi sessuali commessi da alcuni sacerdoti dell’ordine dei Legionari di Cristo. I fatti sono accaduti in una scuola privata e il protagonista è il prete Ferdinando Martinez, il quale è stato recentemente declassificato allo stato laicale. Diverse ragazzine che frequentavano l’istituto scolastico hanno denunciato le violenze. La scuola è frequentata da ragazzi provenienti da famiglie molto ricche che pagano numerosi soldi per l’istruzione dei figli. Secondo quanto appreso, le vittime avrebbero subito in maniera continuata attenzioni considerate morbose da parte del prelato. Che era riuscito a creare un’enorme violenza psicologica nelle ragazzine. A riportare la notizia è ‘Il Messaggero’, che ha rivelato alcuni ... caffeinamagazine

