La bambina a tonno e cracker e tutti gli altri che la Lega ha messo a “digiuno” (Di martedì 21 gennaio 2020) Matteo Salvini continua il suo digiuno per Salvini assieme a quelli che hanno deciso di regalare i propri dati personali alla Lega per essere vicini al sedicente Capitano. Il capo del Carroccio continua il suo tour elettorale e ci tiene a farci sapere che sta tendendo duro. Questa mattina una tonificante ed energizzante tazza di ginseng. A pranzo mentre tutti mangiavano “tortellini e polenta” il digiunante si è dovuto accontentare di un calice di tè caldo (ma chi è che mangia tortellini e polenta, e chi è che beve il tè in un bicchiere?). Il digiuno volontario di Salvini Siamo tutti umanamente vicini a Matteo Salvini, un politico che coraggiosamente ha detto “lasciate che mi processino”, un’eventualità alla quale la maggior parte degli italiani (ivi compresi i suoi elettori) non può sottrarsi. Già, non c’è nulla di eroico nel dire ai propri colleghi ... nextquotidiano

