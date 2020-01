Hub Tecnologica Campania a EnergyMed: bonifiche in primo piano (Di martedì 21 gennaio 2020) Ci saranno le bonifiche dei territori martoriati negli anni scorsi dallo sversamento criminale di rifiuti inquinanti al centro della XIII edizione di EnergyMed, che si svolgerà dal 26 al 28 marzo alla Mostra d’Oltremare di Napoli. L’Anea (Agenzia Napoletana Energia e Ambiente) ha, infatti, sposato il progetto di Hub Tecnologica Campania, nato in sinergia con il ministero dell’Ambiente, Ispra, il commissario straordinario per la Bonifica delle discariche abusive, e con la partecipazione di tutti i principali player pubblici e privati. L’hub nasce per promuovere il valore del risanamento del territorio e del recupero ambientale in Campania e ha scelto EnergyMed come suo primo evento strategico, che prevederà conferenze tecniche e scientifiche, momenti di confronto tra i massimi esperti, incontri con i cittadini e con le scuole di Giugliano e una site visit ... ildenaro

