Gossip News: Enzo Iacchetti “non ho amici vip”, Giovanna “Giulio non mi ha rispettata” (Di martedì 21 gennaio 2020) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo di Enzo Iacchetti e il suo rapporto con i colleghi, dello sfogo di Giovanna Abate, di Gemma Galgani e il suo malore in studio e del pancione di Silvia Provvedi. Enzo Iacchetti: Non parla spesso, Enzo. E’ raro trovare in giro dichiarazioni impertinenti da parte dello storico conduttore di “Striscia la Notizia”; oggi, però, ha scelto di raccontarsi e di raccontare il suo rapporto con i colleghi vipS. Nella trasmissione radiofonica “i Lunatici” ha ammesso: “non ho amici nel mondo dello spettacolo. Non mi piace. Coltivo amicizie lontane dai riflettori. Ezio è un ‘compagno di banco'”. Quando poi gli viene chiesto come ha vissuto il successo, Iacchetti ha risposto senza remore: “sono felice che sia arrivato quando avevo ... velvetgossip

Newsinunclick : RT @mtvitalia: Taylor Swift ha dato un aggiornamento sulle condizioni di salute della madre e purtroppo non sono notizie positive ?? #StaySt… - peppe844 : RT @mtvitalia: Taylor Swift ha dato un aggiornamento sulle condizioni di salute della madre e purtroppo non sono notizie positive ?? #StaySt… - ilsecoloxix : SAG Awards, così Brad Pitt e Angelina Jolie fanno sognare ancora… -