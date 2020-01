Francesca Sofia Novello, sessismo a Sanremo 2020: “Ho gran testa” (Di martedì 21 gennaio 2020) Francesca Sofia Novello: ribatte alle critiche per il ruolo di valletta affidatole per Sanremo 2020 Passati pochi giorni prende ancora campo Francesca Sofia Novello, tra le 10 co-conduttrici del Festival di Sanremo 2020. La modella, nota anche per essere fidanzata con Valentino Rossi, si affida stavolta al suo account ufficiale di Instagram. Dopo voci, annunci e smentite, per mercoledì 14 gennaio 2020 Amadeus ha organizzato una conferenza stampa fin da subito contestata poiché ritenuta sessista. Presentata in occasione della cerimonia come una donna bellissima e disposta a stare un passo indietro, Francesca Sofia Novello tenta di rasserenare gli animi. La donna parla e chiude il suo prolisso messaggio in modi molto chiari. Non intendono compiere passi indietro, di passi avanti devono farne parecchi. E non hanno la necessità di accendere polemiche inutili e sciocche. Le parole della ... kontrokultura

