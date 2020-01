Fermo, incendio fatale per bimba di 6 anni: mamma arrestata per omicidio (Di martedì 21 gennaio 2020) Svolta nelle indagini sull’incendio che ha portato alla morte di una bimba di sei anni a Fermo: per gli inquirenti la mamma sarebbe colpevole di omicidio. Lo scorso 8 gennaio, in una palazzina di Fermo è scoppiato un incendio che ha causato la morte di una bimba di 6 anni. Nell’appartamento, in quel momento, c’erano … L'articolo Fermo, incendio fatale per bimba di 6 anni: mamma arrestata per omicidio è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

vivere_sardegna : Fermo, arrestata la mamma della bimba morta nell’incendio - Notiziedi_it : Fermo, bambina morta nell’incendio: fermata la madre - CAGLIARILIVEAPP : Incendio dell'abitazione a Fermo in cui morì bimba di 8 anni, arrestata la madre #notizie #sardegna #news #sardinia… -