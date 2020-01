Elezioni regionali 2020 Emilia Romagna: programmi elettorali coalizioni (Di martedì 21 gennaio 2020) Elezioni regionali 2020 Emilia Romagna: programmi elettorali coalizioni Domenica 26 gennaio 2020 si vota, oltre che in Calabria, per le Elezioni regionali in Emilia Romagna. A contendersi la presidenza saranno 7 candidati e la sfida è molto sentita per il valore che assume in chiave nazionale. Infatti molti sono convinti che l’esito del voto – gli osservatori ed i sondaggi pronosticano un testa a testa Bonaccini-Borgonzoni – potrà produrre contraccolpi in chiave nazionale e influire sulla stabilità del Governo Conte bis attualmente sostenuto dalla maggioranza composta da Movimento 5 Stelle, Pd, LeU e Italia Viva. Elezioni regionali 2020, candidati e liste Saranno dunque in 7 a correre per la guida della Regione. Il centrosinistra schiera il presidente uscente Stefano Bonaccini con il sostegno delle seguenti liste: Partito Democratico, Europa Verde, +Europa, ... termometropolitico

