Elezioni in Emilia Romagna 2020: i risultati nello speciale diretta video TPI (Di martedì 21 gennaio 2020) speciale Elezioni in Emilia Romagna 2020: i risultati nella diretta di TPI Si avvicina sempre di più l’appuntamento con le Elezioni regionali in Emilia-Romagna di domenica 26 gennaio 2020, di cui TPI fornirà in diretta risultati e conseguenze. Sarà una giornata importante anche a livello nazionale, dal momento che il voto Emiliano si intreccia con le regionali in Calabria. TPI seguirà gli exit poll e i risultati delle Elezioni Regionali 2020 con uno speciale in diretta sulla pagina FB e sul sito dalle 22 alle 3 di notte. In diretta, quindi, arriveranno le notizie, le prime proiezioni, gli exit poll e poi i risultati. Senza dimenticare gli scenari dell’immediato futuro, visto che le Elezioni regionali in Emilia-Romagna e in Calabria rappresentano un appuntamento importante per il governo M5s-Pd, sconfitto nelle Elezioni in Umbria di ottobre 2019. speciale Elezioni Regionali ... tpi

GabriGiammanco : Pd e M5S annunciano da settimane che voteranno per l’autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini e oggi, te… - davidallegranti : Un tempo si diceva 'ne riparliamo a gennaio, dopo le feste', adesso si dice 'ne riparliamo dopo le elezioni in Emilia-Romagna' - repubblica : Salvini domina sui social, Bonaccini tra gli imprenditori. Ma la storia la fanno le Sardine -