Dieta del digiuno intermittente 16/8: dimagrisci velocemente e controlli gli zuccheri (Di martedì 21 gennaio 2020) Annoverata tra i regimi alimentari più popolari del momento, la Dieta del digiuno intermittente 16/8 è facile da seguire, sostenibile a livello economico, permette di perdere peso velocemente e aiuta a tenere sotto controllo gli zuccheri. La sua caratteristica principale prevede il fatto di concentrare l’assunzione di cibo in una finestra temporale pari a otto ore e di astenersi per le successive sedici della giornata. Tenendo ferma questa regola, l’approccio è all’insegna della flessibilità. C’è chi, per esempio, sceglie di mangiare dalle 12.00 alle 20.00, in modo da concentrare le ore di digiuno durante la notte e da saltare solo la colazione. Indipendentemente dagli intervalli orari scelti, l’optimum per ottenere risultati prevede il consumo di piccoli pasti distribuiti durante le ore dedicate all’assunzione di cibo. In questo modo diventa più ... dilei

Quinta00876879 : RT @MilkoSichinolfi: Dopo mesi di analisi del 'populismo' sono arrivato ad una conclusione: questa gente non farà mai una dieta che riduca… - RobertaTopino : RT @MilkoSichinolfi: Dopo mesi di analisi del 'populismo' sono arrivato ad una conclusione: questa gente non farà mai una dieta che riduca… - demian_yexil : RT @tentodiesistere: Credo che un momento importante, vero di cambiamento del proprio corpo, avvenga quando noi donne siamo pronte a lascia… -