Da Bordeaux a Roma a piedi con due asini: il viaggio di una famiglia per vedere Papa Francesco (Di martedì 21 gennaio 2020) La famiglia francese Payelle ha affrontato un viaggio a piedi lungo otto mesi da Bordeaux a Roma per vedere Papa Francesco. Due medici e tre bambini insieme a due asinelli hanno raggiunto il Vaticano. I pellegrini sono arrivati in Piazza San Pietro sabato scorso, il giorno della celebrazione di Sant'Antonio Abate. fanpage

