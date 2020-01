Basket, EuroCup 2019-2020: Brescia, con l’Oldenburg la vittoria è d’obbligo (Di martedì 21 gennaio 2020) La Germani Brescia vuole ripartire dopo il ko di Venezia e conquistare una vittoria fondamentale nella corsa a uno dei primi due posti nel Gruppo F della Top 16 di EuroCup 2019-2020, in casa contro l’Oldenburg. In un girone equilibratissimo ogni partita è decisiva e la sfida interna al Palaleonessa domani sera alle 20.30 è di quelle da non sbagliare. Sia la Germani Brescia Leonessa sia l’EWE Baskets Oldenburg arrivano all’appuntamento dopo i due ko contro Venezia e Patrasso e, dunque, devono raddrizzare il proprio cammino nel Girone F che vede le quattro squadre appaiate con una vittoria e una sconfitta. In campo scendono due squadre con uno stile di gioco diversissimo e dove si dovrà vedere se sarà l’attacco tedesco ad avere la meglio o la solida difesa lombarda. Nella stagione di EuroCup, infatti, la Germani Brescia ha una bassa media di realizzazione, solo ... oasport

zazoomblog : LIVE Patrasso-Venezia 40-53 EuroCup basket 2020 in DIRETTA: la Reyer inizia il terzo quarto col piede giusto -… - zazoomblog : LIVE Patrasso-Venezia 35-44 EuroCup basket 2020 in DIRETTA: Reyer avanti di 9 dopo 20 minuti - #Patrasso-Venezia #… - OA_Sport : Basket, Alessandro Gentile out contro la Virtus Bologna nella sfida di EuroCup di stasera -