Al Senato va in scena il teatro dell’assurdo. Pur di garantirsi l’ultimo spot Salvini ordina ai suoi di votare sì all’autorizzazione a procedere per il caso Gregoretti (Di martedì 21 gennaio 2020) Al paradosso non c’è mai fine. E così nella vicenda del processo a Matteo Salvini, per sequestro di persona (nel luglio scorso bloccò la Gregoretti, non autorizzando lo sbarco di 131 immigrati) tra un mese, nell’Aula del Senato, a chiedere il rinvio a giudizio dell’ex ministro dell’Interno sarà proprio un esponente leghista: Erika Stefani. A tale risultato rocambolesco siamo giunti dopo che la Giunta delle immunità ha dato il via libera al processo. La maggioranza, in segno di protesta contro la scelta della presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, di votare assieme ai rappresentanti del centrodestra contro il rinvio del verdetto a dopo le elezioni, ha disertato la riunione. E lo stesso hanno fatto i due del Misto. E ha lasciato che a vedersela fossero i membri di minoranza: 5 Lega, 4 FI e uno FdI. Come da indicazioni del capo, che si atteggia a novello Silvio Pellico ... lanotiziagiornale

