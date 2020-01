Virus misterioso in Cina: “Trasmissibile da uomo a uomo” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Un team di esperti della National Health Commissione sostiene di avere la conferma della trasmissione tra uomo e uomo del misterioso Virus in Cina. Dall’Istituto Superiore della Sanità Giovanni Rezza è intervenuta sulla questione: “Contagio limitato ma al momento non possiamo escludere la possibilità che arrivi pure in Europa o Italia”. Il Virus in questione sarebbe il coronaVirus cinese, colpevole di aver infettato già 1700 persone e averne uccise tre. I casi di trasmissione si sarebbero verificati nel Sud della Cina, nella provincia del Guandong. La trasmissione del Virus In seguito alla possibilità della trasmissione, Gianni Rezza rassicura possibili risvolti allarmistici: “Sicuramente è un dato che cambia lo scenario e occorre vigilare su chi viene dalle zone colpite. Se presentasse i sintomi della polmonite andrebbe isolato in ospedale. Ma la trasmissione ... notizie

Agenzia_Ansa : #Cina, altri 17 casi del virus misterioso. Tre sono in gravi condizioni. Timori per le feste del Capodanno lunare… - Agenzia_Ansa : #Cina, i casi del 'virus misterioso' che ha causato un focolaio nella città cinese di Wuhan sarebbero molti di più… - Agenzia_Ansa : Cina, altri 17 casi del virus misterioso simile alla Sars -