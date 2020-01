Una scorta di duemila studenti per Liliana Segre: "Scegliete la libertà e pensate con la vostra testa" (Di lunedì 20 gennaio 2020) duemila studenti per Liliana Segre. La senatrice a vita, sopravvissuta ad Auschwitz, ha incontrato i ragazzi al teatro degli Arcimboldi di Milano, in occasione del 20esimo anniversario della Giornata della Memoria.Battersi per la libertà di pensiero, essere forti e mai indifferenti: è il messaggio che ha lanciato ai giovani. Ripercorrendo con lucidità e delicatezza quegli anni che, dall’esclusione da scuola nel 1938 per le leggi razziali fino alla detenzione nel campo di concentramento l’hanno resa, prima una “lupa affamata” che “sognava la vendetta” e poi una “donna libera e di pace”, Segre ha invitato i ragazzi a “battersi sempre per la libertà. Bisogna sceglierla la libertà e la prima libertà é la libertà di pensiero”.Nelle quasi due ore in cui ha portato la sua ... huffingtonpost

