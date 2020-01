Treni: ritardi sulla Saronno Seregno, furgone incastrato a Desio (Di lunedì 20 gennaio 2020) Treni in ritardo e cancellazioni anche sulla Saronno Seregno di Trenord. Tutta colpa di un furgone che si è incastrato in un sottopasso a Desio. Per ragioni di sicurezza RFI ha sospeso la circolazione ferroviaria per le operazioni di rimozione del mezzo e di verifica del manufatto. I Treni hanno ripreso a viaggiare gradualmente dalle 17.50. Si verificano ritardi a catena ai convogli delle linee S9 e S11. Trenord consiglia di prestare attenzione agli annunci sonori per eventuali cambi di binari e soppressioni parziali. Ci sono anche delle cancellazioni confermate come il treno 24153 che parte da Saronno alle 17.35 e arriva ad Albairate alle 19.22 nonché il corrispondente 24160 da Albairateparte alle 19.38 e arriva a Seregno alle 20.56. su Il Notiziario. ilnotiziario

