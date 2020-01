Storie Italiane, Eleonora Daniele gelata da un ospite: “Corn*to” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Eleonora Daniele spiazzata dalla frase di un ospite a Storie Italiane: “Lui diventa il cor*uto…” Si è conclusa con l’intervista di Franco Oppini la puntata di Storie Italiane di oggi, lunedì 20 gennaio 2020. Eleonora Daniele, prima di cedere la linea alla collega Elisa Isoardi per La prova del cuoco, ha infatti ospitato l’ex marito di Alba Parietti, che tra una domanda e l’altra ha parlato del suo spettacolo teatrale, lasciandosi sfuggire un termine non proprio… elegante! Presentando ‘Cocktail per tre’, attualmente in scena al Teatro Marconi di Roma, Franco Oppini (che nello spettacolo in questione recita accanto a Miriam Mesturino e Marco Belocchi) ha infatti spiegato ad Eleonora Daniele a Storie Italiane: E’ una commedia ironica e graffiante. E’ un triangolo classico, ma non troppo… io interpreto un marito ... lanostratv

