Stephanie Piece Of Bread sponsorizza il calendario del suo amato Simone – ecco le foto (Di lunedì 20 gennaio 2020) Archiviata l’esperienza televisiva al Grande Fratello di Barbara d’Urso, Simone Coccia Colaiuta è tornato a fare il gogo boy ed in coppia con un altro Simone, tale Simone Arru, ha composto il duo Simon & Simon annunciando spogliarelli di coppia ed un calendario 2020. Quest’ultimo è stato promosso su Instagram addirittura da Stephanie Piece Of Bread, la mia amatissima Pezzopane, che sta con Coccia Colaiuta ormai da sei anni. Troppo trash per essere vero. Amo tutto ciò. Simone Coccia Colaiuta, le foto del calendario Visualizza questo post su Instagram E anche Simone ha il suo calendario 2020. Simon & Simon protagonisti @Simone coccia colaiuta @magicsimonofficial Un post condiviso da Stefania Pezzopane (@stefaniapezzopane) in data: 19 Gen 2020 alle ore 1:38 PST Visualizza questo post su ... bitchyf

