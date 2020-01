Spaventoso anticiclone in arrivo sull’Europa. Cosa accadrà (Di lunedì 20 gennaio 2020) Un anticiclone da record è pronto ad invadere gran parte dell’Europa con una pressione mai vista prima. L’anticiclone delle Azzorre (foto web) Si tratta dell’anticiclone delle Azzorre che poco fa ha deviato verso l?Europa centrale, dopo aver lasciato l’Oceano Atlantico. In particolare, questo sistema alto pressorio che si sta muovendo verso Gran Bretagna, Germania e Paesi Bassi, è provocato dalla corrente a getto che accompagna lo sviluppo di una circolazione perturbata responsabile di tempeste di neve. Questo tipo di configurazione, in gergo meteorologico, viene definita “rex blocking” ovvero “blocco a bicella”. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE – Napoli, Andrea miracolato a Medjugorje: ecco cos’è successo – Video Il picco di pressione è previsto sul Regno Unito entro il primo pomeriggio. Un valore barico così elevato era stato registrato solo ... chenews

