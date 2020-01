“Se ti vedesse tuo padre…”. GF Vip, Salvo Veneziano contro Elisa De Panicis. È ancora guerra tra i due (Di lunedì 20 gennaio 2020) L’espulsione di Salvo Veneziano ha fatto discutere molto. Non tutti sono stati d’accordo con la decisione presa dal Grande Fratello, in seguito alla pronuncia di frasi volgari e sessiste su Elisa De Panicis, ma sicuramente buona parte dell’opinione pubblica non può certamente dirsi a favore di espressioni così tanto forti, usate in un programma di dominio pubblico, che si prefigge ogni anno il presupposto di trasmettere messaggi positivi. È stato il salotto di Live-Non è la d’Urso a dare la possibilità di un confronto tra Salvo Veneziano, Elisa De Panicis e Sergio Volpini. Come sarà andato il chiarimento? Salvo ha già chiesto più volte scusa per l’accaduto. I due ex coinquilini hanno avuto modo di confrontarsi nell’ascensore. Veneziano, rivolgendosi a Elisa, ha spiegato che un bicchiere di vino di troppo lo ha portato inevitabilmente a non avere ... caffeinamagazine

