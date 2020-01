Sarri: «Alex Sandro aveva male al costato e non poteva continuare» – VIDEO (Di lunedì 20 gennaio 2020) Maurizio Sarri fa il punto sulle condizioni di Alex Sandro, uscito al 21′ del primo tempo della gara contro il Parma – VIDEO Maurizio Sarri fa il punto sulle confizioni di Alex Sandro, uscito per infortunio al 21′ della sfida contro il Parma, vinta per 2-1 dai bianconeri. Ecco le parole del tecnico della Juventus in conferenza stampa. Alex Sandro – «Dopo pochi minuti ha detto di aver dolore e che non ce la faceva a continuare. Ancora non ho visto il dottore, non ho indicazioni». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - SARRI IN CONFERENZA: “+4 in classifica? Non ne voglio sentire parlare. Ronaldo? Animale che si nutre di g… - JManiaSite : Dopo #DeSciglio, #Sarri perde anche #AlexSandro: per i prossimi impegni restano solo due terzini (destri) #JuveParma - Fprime86 : RT @Spazio_J: -