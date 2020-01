Pozzuoli, rapinatori fanno irruzione nella banca: messi in fuga dall’allarme (Di lunedì 20 gennaio 2020) Una banda di rapinatori, questa mattina, hanno fatto irruzione nella filiale della banca Bper di via Fasano, a Pozzuoli, nella provincia di Napoli. I malviventi hanno puntato direttamente al caveau della banca: una volta entrati, però, è scattato l'allarme, che li ha messi in fuga prima che potessero portare a termine il colpo. fanpage

