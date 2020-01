Pantera a San Severo, 3 nuovi avvistamenti: veterinari dotati di fucile per anestetizzarla (Di lunedì 20 gennaio 2020) In prefettura a Foggia si è tenuta una riunione con i membri della task force che coordina le ricerche. Tre nuove gabbie saranno posizionate in campagna repubblica

bari24ore : Pantera a San Severo, 3 nuovi avvistamenti: veterinari dotati di fucile per anestetizzarla - giorgiansa : RT @SanSeveroNews: Droni, fucili che sparano dardi di forte anestetico, diverse auto, ma soprattutto tanti agenti disseminati nelle campagn… - cronaca_news : Pantera a San Severo, 3 nuovi avvistamenti: veterinari dotati di fucile per anestetizzarla -