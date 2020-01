Orario Juventus-Roma e su che canale vederla in tv: data, programma, probabili formazioni Coppa Italia (Di lunedì 20 gennaio 2020) Mercoledì 22 gennaio alle ore 20.45 un grande Classica del calcio italiano andrà in scena all’Allianz Stadium di Torino e metterà in palio un posto per le semifinali della Coppa Italia 2020. Juventus e Roma si affronteranno in un match dai contenuti spettacolari, tra due compagini che vogliono imporre il loro gioco e, a tratti, hanno fatto vedere cose interessanti nel corso della stagione. La Vecchia Signora gode dei favori del pronostico. Tra le mura amiche la squadra di Maurizio Sarri ha dimostrato le proprie qualità, forti di un reparto offensivo che fa tremare i polsi: il portoghese Cristiano Ronaldo e gli argentini Paulo Dybala e Gonzalo Higuain possono rappresentare uno spauracchio per qualsiasi retroguardia. La Juve, però, dovrà fare attenzione. I giallorossi di Paulo Fonseca sanno come muoversi lungo l’arco offensivo e con Edin Dzeko come riferimento possono creare ... oasport

