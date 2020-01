Ora si può dormire nella cabina australiana di Matthew McConaughey (Di lunedì 20 gennaio 2020) Matthew McConaugheyMatthew McConaugheyMatthew McConaugheyMatthew McConaugheyMatthew McConaugheyMatthew McConaugheyMatthew McConaugheyMatthew McConaugheyMatthew McConaugheyMatthew McConaugheySe volete staccare la spina con una vacanza in Australia segnatevi questo nome: The Reserve. Questa cabin, una piccola baita, è stata progettata dall’attore Matthew McConaughey insieme ai gemelli Chris e Cam Grant, i fondatori della startup Unyoked, che offre cabins isolate nella natura australiana con lo scopo di offrire un nuovo tipo di vacanza alle persone, quella vera, disconnessi dal mondo e dalla tecnologia, vicini alla natura. Il vero relax. La cabina è stata ideata nell’ambito dell’iniziativa With Thanks del marchio di liquori Wild Turkey per convincere più persone a riconnettersi con la natura, proteggendo allo stesso tempo l’ambiente. È stata costruita con materiali ... vanityfair

matteosalvinimi : Vi ricordate? Qualche mese fa in Umbria mi fermò e mi disse 'Ho sempre votato a sinistra, ora scelgo te perché sei… - PiazzapulitaLA7 : +++ Ferrara, l'audio che può mettere in serio imbarazzo la Lega +++ “Un lavoro in Comune in cambio delle dimissioni… - novasocialnews : Ora si può dormire nella cabina australiana di Matthew McConaughey #novasocialnews #nonstopnews #allnews #allnews24 -