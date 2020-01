Ora ​Vultur e Melfi rischiano il ritiro dal campionato (Di lunedì 20 gennaio 2020) Valutare "l'ipotesi del ritiro dal campionato". È la richiesta avanzata dal prefetto di Potenza, Annunziato Vardè, nella riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica a seguito dell'investimento di alcuni tifosi del Vultur Rionero a Vaglio Basilicata (Pz), nel quale è morto un tifoso di 39 anni. "Le società - ha continuato il prefetto - devono isolare i violenti". A margine dell'incontro il questore di Potenza, Isabella Fusiello, ha confermato la circostanza che si sia trattato di un agguato e che l'auto che ha investito i tifosi della Vultur si è subito fermata dopo l'incidente. "D'intesa col questore di Potenza abbiamo intensificato al massimo i servizi di vigilanza e controllo del territorio in particolare a Melfi e Rionero in Vulture. Lo scopo è prevenire reazioni attesa la situazione di tensione che potrebbe aver determinato questo gravissimo fatto", ha ... agi

EleDiCi : RT @Michele_Potenza: Non si può morire in questo modo, una follia. È ora che il mondo del calcio si fermi seriamente, perché questo non è p… - marino29b : RT @Michele_Potenza: Non si può morire in questo modo, una follia. È ora che il mondo del calcio si fermi seriamente, perché questo non è p… - Michele_Potenza : Non si può morire in questo modo, una follia. È ora che il mondo del calcio si fermi seriamente, perché questo non… -