Morto il bagnino centenario di Torvaianica: addio a Pio (Di lunedì 20 gennaio 2020) Pochi mesi fa il party esclusivo in spiaggia per i suoi 100 anni, oggi la notizia del decesso: è Morto Pio Schiano Moriello, bagnino dei record di Torvaianica e figura storica del litorale. Una vita intensa, nel segno dell’amore per il mare che lo ha portato a salvare tante persone senza mai tirarsi indietro. Morto Pio, il bagnino dei record Pio Schiano Moriello ha compiuto 100 anni nel novembre scorso e la notizia della sua morte è arrivata il 20 gennaio. Per tutti era “il bagnino dei record”, per quell’esistenza a tutto mare che aveva deciso di vivere fino alla fine dei suoi giorni. E così è stato. Classe 1919, una tempra come poche e una presenza, la sua, ritenuta ormai storica tra le spiagge del litorale laziale. Era il ‘marinaio di salvataggio’ più longevo d’Italia, e per circa 60 anni il suo sorriso ha accompagnato le vacanze di migliaia di bagnanti. Un’esistenza ... thesocialpost

