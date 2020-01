Milan, Theo Hernandez: il moschettiere di Pioli – VIDEO (Di martedì 21 gennaio 2020) Theo Hernandez è la vera sorpresa del Milan: il terzino francese segna e trascina i rossoneri di Pioli – VIDEO Il gol siglato contro l’Udinese esalta il rendimento di Theo Hernandez, vera e propria rivelazione del Milan di Stefano Pioli. Grazie a quella rete, il terzino francese ha eguagliato il record di Serginho risalente alla stagione 2004/05. Una macchina da gol che non intende fermarsi. Theo Hernandez è l’arma in più della squadra rossonera. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

