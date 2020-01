Mafia,asse Catania e Trapani: 23 misure

23cautelari (10 in carcere, 5 ai domiciliari e 8 interdittive). Nel mirino della Dda etnea l'alleanza mafiosa tra gruppi die del Trapanese legati alla cosca Mazzei.Carabinieri e Gdf hanno inoltre sequestrato beni per un valore di 20 mln di euro. Associazione per delinquere e mafiosa, estorsione,intestazione fittizia di beni,impiego di beni di provenienza illecita, falso in atto pubblico, emissione di fatture per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di scritture contabili, le accuse a vario titolo.(Di lunedì 20 gennaio 2020)