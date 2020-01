LIVE Caruso-Tsitsipas 0-6 2-6 2-5, Australian Open 2020 in DIRETTA: il greco a un passo dal match (Di lunedì 20 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GAME Tsitsipas (0-6 2-6 2-5) – Out il rovescio di Caruso, il siciliano urla tutta la propria frustrazione. 40-30 Sale a rete il greco, ma viene beffato da Caruso. 40-15 Tsitsipas muove magistralmente la palla con il dritto e conquista il punto. 30-15 Perfetto il rovescio di Tsitsipas che gli apre il campo per il dritto vincente. 15-15 Tiene bene il campo il siciliano, che con il dritto prende poi in controtempo il greco. 15-0 Ace Tsitsipas, inutile il challenge richiesto da Caruso. GAME Caruso (0-6 2-6 2-4) – Ace di Caruso, che tiene il turno di battuta. A-40 Nuovo vantaggio per il siciliano. 40-40 Termina fuori il colpo d’attacco del numero 94 della classifica. A-40 Servizio e dritto all’incrocio delle righe di Caruso. 40-40 Caruso annulla il break point. 30-40 Caruso stecca con il dritto. Palla break per il numero ... oasport

