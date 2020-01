La penultima puntata de La Guerra è Finita in onda il 27 gennaio: come finirà per Davide e i suoi? (Di lunedì 20 gennaio 2020) La penultima puntata de La Guerra è Finita andrà in onda lunedì prossimo, il 27 gennaio, ad un passo dal finale della fiction che è composta da solo quattro puntate. Michele Riondino e i suoi torneranno in onda per raccontare come andrà a finire questa loro ricostruzione non solo materiale ma anche dei sentimenti. I sopravvissuti alla crudeltà e alla disumanità dei lager sono rientrati in Italia e Davide ha messo insieme la sua "squadra" per un sostegno a vicenda. Nella prima puntata abbiamo conosciuto Davide, pronto a trovare moglie e figlio dai quali è stato separato proprio per via della deportazione, e i ragazzi che ha deciso poi di portare in "salvo" quando il Centro Rifugiati li ha messi alla porta per mancanza di posti. Prima di capire come andrà a finire la ricerca di Davide e la sua nuova vita con i superstiti, La Guerra è Finita torna in onda oggi, , lunedì 20 gennaio ... optimaitalia

giorgiabeghini_ : Raga ho appena guardato la penultima puntata della seconda stagione di You, sono scioccata #YOUNetlix - PunkLullaby : La mia pausa pranzo è stata con la penultima puntata di Mr Robot e io veramente mi sento idiota, non sto capendo nu… - Lydia_spa : Ma caro Giulio cosa caz** ti aspetti? L hai presa per il culo fino alla penultima puntata #uominiedonne -