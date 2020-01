La dashboard di Xbox One sta per ricevere un aggiornamento ricco di novità (Di lunedì 20 gennaio 2020) Microsoft ha in cantiere un nuovo importante aggiornamento per la sua attuale ammiraglia Xbox One.Il primo update di quest'anno si focalizza sul miglioramento della dashboard con numerose novità. Più nello specifico, Microsoft vuole rendere più veloce e semplice la navigazione nei menù interni e tra le varie sezioni.Questo rientra nel continuo lavoro di perfezionamento di Xbox One da parte di Microsoft, un lavoro che ha certamente migliorato una situazione che sembrava davvero difficile per la console, almeno all'inizio.Leggi altro... eurogamer

