Kikò Nalli: Instagram, fidanzata, figli, Ambra Lombardo, Tina Cipollari (Di lunedì 20 gennaio 2020) Kikò Nalli è nato a Sabaudia nel 1970. Ha 49 anni. E' un hair stylist e personaggio televisivo. E' l'ex marito di Tina Cipollari, opinionista storica di 'Uomini e Donne'. I due si sono conosciuti nel 2004 negli studi del programma condotto da Maria De Filippi (lui era in trasmissione in qualità di corteggiatore di una tronista, Zahida). Sono stati sposati per 13 anni dal 2005 al 2018. La coppia che, ha tre figli, Mathias, Gianluca e Francesco, è rimasta in ottimi rapporti. La vulcanica vamp, infatti, ha sostenuto l'ex marito, sui social, durante la permanenza nella casa del GF.Kikò Nalli: Instagram, fidanzata, figli, Ambra Lombardo, Tina Cipollari 20 gennaio 2020 13:46. blogo

