Intervista – Reinhold Messner: «Per salvare questo pianeta è necessaria un’educazione alla rinuncia» (Di lunedì 20 gennaio 2020) «Ho superato i limiti umani scalando le vette irraggiungibili dell’Himayala,con sacrificio, imparando a rispettare ed amare la natura». Quando parla delle sue montagne la voce di Reinold Messner, l’alpinista ed avventuriero altoatesino, primo al mondo a scalare tutte le quattordici cime del pianeta oltre gli 8000 metri, si emoziona ancora come se fosse la prima volta e tiene a precisare il suo rispetto per la natura ribadendo la sua massima “no artificial oxygene, no bolts, no communication”, che lo ha reso difensore di valori che collocano l’alpinismo in una dimensione più prossima all’arte che allo sport. Messner, vera leggenda vivente, è diventato negli anni un riferimento mondiale per tutto ciò che riguarda la montagna ed oggi rende visibile e fruibile la propria eredità in un museo chiamato “Messner Mountain Museum”, un singolare spazio ... domanipress

