I controlli sui conti correnti dal primo aprile (Di lunedì 20 gennaio 2020) Dal primo aprile partono i controlli sui conti correnti delle persone fisiche. Un decreto del ministero dell’Economia darà l’ok definitivo alla fine di marzo, poi partirà la caccia agli evasori totali o paratotali. Spiega oggi Il Messaggero che un algoritmo cercherà tra giacenze e bonifici in entrata e in uscita alla ricerca di incongruenze che poi faranno scattare le indagini. Nel suo radar finiranno però solo i conti dei soggetti ritenuti a rischio evasione, che verranno individuati passando al setaccio l’Archivio dei rapporti finanziari, ed è per questo che si parla di controlli selettivi. La lotta al sommerso però deve fare i conti con la tutela della privacy, perciò verranno messi anche dei paletti alla pseudonimizzazione, tecnica che consiste nell’utilizzare e conservare i dati di una persona in una forma che impedisce l’identificazione del soggetto esaminato, e che ... nextquotidiano

