Harry parla dell'addio alla Famiglia Reale: "Non avevamo scelta" (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il principe Harry ha commentato l'addio alla Famiglia Reale a margine di un evento benefico che lo ha visto padrone di casa a Londra. Prendendo la parola nel corso di un charity dinner per la fondazione Sentebale, fondata dallo stesso Harry e dal principe Seeiso del Lesotho a sostegno dei bambini sieropositivi e malati di Aids (nel nome di mamma Diana), Harry ha fatto il punto della situazione, dando la propria versione dei fatti e cercando così di disinnescare il tramestio dei tabloid. "Prima di iniziare devo dire che posso solo immaginare quello che avete sentito o forse letto nelle ultime settimane. Per questo voglio che ascoltiate da me la verità, per quanto mi sia concesso condividere, e non come principe o come duca, ma come Harry, la stessa persona che molti di voi hanno visto crescere negli ultimi 35 anni, ma con una prospettiva più chiara" dice Harry, zittendo in un attimo ... blogo

