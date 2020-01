Gf Vip, Paolo Ciavarro svela: "Se mia madre entra potrei essere una delusione" - (Di lunedì 20 gennaio 2020) Novella Toloni Il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro si è messo a nudo con Clizia Incorvaia parlando con lei del suo difficile rapporto con la madre Da ormai due settimane Paolo Ciavarro è recluso nella casa del Grande Fratello Vip. Il primogenito di Massimo Ciavarro e di Eleonora Giorgi ha fatto il suo ingresso nel reality fin dalla prima puntata. Dopo un avvio in sordina, il 29enne romano si sta facendo apprezzare per il suo modo gentile ed empatico di ascoltare le confidenze degli altri coinquilini. È di poche ore fa l'abbraccio consolatorio tra lui e Paola Di Benedetto che, colta da un momento di forte malinconia, ha trovato nelle braccia di Ciavarro un valido sostegno. La loro sintonia non sembra però aver un futuro diverso dall'amicizia. Il bel romano si sta invece lentamente avvicinando all'ex moglie di Francesco Sarcina, Clizia Incorvaia. La coppia viene ... ilgiornale

blogtivvu : Grande Fratello Vip, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: nuova coppia? - news_confusenet : Grande Fratello Vip, Paolo Ciavarro parla del fratellastro e del padre. La reazione di Adriana Volpe - BlitzQuotidiano : Grande Fratello Vip, Paolo Ciavarro parla del fratellastro e del padre. La reazione di Adriana Volpe… -