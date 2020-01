Gaia e Camilla investite su Corso Francia, al via maxiconsulenza: accertamenti sull’auto di Genovese (Di lunedì 20 gennaio 2020) Comincia oggi il lavoro dell'ingegnere Mario Scipione, il perito nominato dalla procura di Roma che avrà il compito di accertare la dinamica dell'incidente in cui hanno perso la vita le due sedicenni romane Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli. fanpage

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Roma, ragazze investite: al via la perizia per ricostruire l'incidente - Yogaolic : RT @SkyTG24: #Roma, ragazze investite: al via la perizia per ricostruire l'incidente - SkyTG24 : #Roma, ragazze investite: al via la perizia per ricostruire l'incidente -