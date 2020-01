Fiorello dalla parte di Amadeus: "Sei il più cattivo d'Italia. Deputate, fate voi un passo avanti" (Di lunedì 20 gennaio 2020) Fiorello, con ironia, dalla parte di Amadeus. Lo showman su Instagram ha scritto: “Amadeus, in qualità di anonimo proporrò per te la pena di morte, per quello che stai facendo e per quello che rappresenti. Sei l’uomo più cattivo d’Italia”. Con queste parole ha scherzato sulla polemica scoppiata dopo le dichiarazioni del conduttore del Festival di Sanremo in conferenza stampa.Lo showman, con il volto coperto da una sciarpa, si è rivolto all’amico Amadeus fingendosi un anonimo. “Ti sei messo contro tutti, ti mancano gli anziani, dì qualcosa contro gli anziani e soprattutto dì qualcosa contro Fiorello, ti manca di avere contro solo lui che è l’unico che è rimasto con te. Dammi del terrone, e così hai fatto bingo”.Poi il messaggio alla politica: “Volevo dire una cosa ... huffingtonpost

