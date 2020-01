FederlegnoArredo: “Nel Green Deal Ue legno protagonista” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Roma, 20 gen. (Adnkronos) – “Il legno, i prodotti forestali e la promozione delle costruzioni in legno e di materiali da costruzione ecologici entrano a pieno titolo nell’agenda politica del prossimo quinquennio con l’approvazione, da parte del Parlamento europeo, della risoluzione sul Green New Deal”. Così FederlegnoArredo che sottolinea come “i punti 27, 42 e 72 della risoluzione abbiano accolto le richieste avanzate insieme alle principali associazioni europee del settore legno-arredo, da sempre impegnate su questo fronte”. FederlegnoArredo confida che “nei prossimi passaggi la Commissione europea faccia tesoro di quanto appena approvato e prosegua sulla strada intrapresa, incoraggiando l’utilizzo del materiale ecologico per eccellenza quale il legno”. “Dalla sostenibilità e dalla circolarità – prosegue ... calcioweb.eu

