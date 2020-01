Era diventato il simbolo di furbetti del cartellino: assolto il vigile in slip (Di lunedì 20 gennaio 2020) Fabrizio Tenerelli Alberto Muraglia era stato sorpreso dalle telecamere degli investigatori, mentre timbrava il cartellino in mutande e poi rientrava in casa. Per questo motivo era diventato l'emblema dell'inchiesta sui furbetti del cartellino a Sanremo È impossibile dimenticare l’immagine di quel dipendente del Comune di Sanremo ripreso dalle telecamere nascoste della guardia di finanza, mentre timbrava il cartellino, per poi rientrare in casa, anziché prendere servizio. Nell’ottobre del 2015, Alberto Muraglia divenne l’emblema della maxi inchiesta coordinata dalla procura di Imperia, che vide un centinaio di impiegati del Comune finire sotto indagine con l'accusa di truffa ai danni dello Stato per l’infedele timbratura del cartellino. L’immagine, per farla breve, era quella del vigile che timbrava il cartellino in mutande, per poi tornare a dormire. Uno smacco, dunque. ... ilgiornale

