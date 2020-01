Elezioni regionali Calabria 2020: la scheda elettorale (Di lunedì 20 gennaio 2020) Elezioni regionali Calabria 2020: la scheda elettorale Domenica 26 gennaio 2020 i cittadini della Calabria sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente e il Consiglio regionale, ma come funziona la scheda elettorale delle regionali in Calabria? > La guida di TPI al voto in Calabria Ciascun elettore che si reca al seggio dalle ore 7 alle 23, munito di tessera elettorale e documento di identità, riceve una scheda di colore verde con cui esercitare il suo diritto-dovere di voto. TPI seguirà gli exit poll e i risultati delle Elezioni con uno speciale in diretta sul sito e sulla pagina Facebook del giornale a partire dalle 22 e fino alle 3 di notte. regionali Calabria 2020: la scheda elettorale A ogni elettore verrà consegnata una sola scheda per le Elezioni regionali in Calabria. Proprio negli scorsi giorni è stato sorteggiato l’ordine dei candidati, così come appariranno ... tpi

