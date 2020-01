Consigliere comunale si dimette da Fratelli d’Italia e lascia Giorgia Meloni per imbarcarsi sulla Sea Watch: “Voglio aiutare i migranti” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Consigliere di Fratelli d’Italia si dimette per imbarcarsi sulla Sea Watch Un Consigliere comunale di Fratelli d’Italia ha restituito la tessera e si è dimesso da capogruppo al consiglio comunale. Poi ha inviato una mail alla ong Sea Watch di Carola Rackete e ha chiesto di partecipare come volontario al salvataggio degli emigrati. È una scelta netta quella fatta da Massimiliano Rugo, ormai ex capogruppo del partito di Giorgia Meloni al consiglio comunale di Bibbona, in provincia di Livorno, dove Beppe Grillo trascorre le vacanze. “Salvare uomini, donne e bambini non significa essere né di destra né di sinistra”, dice Rugo, da sempre antileghista. “Tant’è che quando anni fa ho chiesto la tessera di FdI nel modulo ho scritto che avevo scelto questo partito per contrastare l’avanzata dei comunisti padani della Lega all’interno del centrodestra – racconta – Che poi era la ... tpi

